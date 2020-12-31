Düzce'de kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kaynaşlı'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 12 şişe kaçak içki ve 5 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yıl öncesinde kaçak içki veya sahte alkol alımının önüne geçmek için yapılan çalışmalar kapsamında Kaynaşlı'da hareketlerinden şüphelenilen bir şahsa ait iş yerinde ve ikametinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 9 farklı markada toplam 5 bin 370 kaçak paket kaçak sigara, 5 farklı markada toplam 12 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgularının ardından şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.