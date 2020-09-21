Düzce'de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

Ekipler kotasız avlanan 1 kişiyi tespit ederek hakkında işlem cezai işlem uyguladı.

2020-2021 Av dönemi başladı. Düzce Merkez Av Komisyonu kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma faaliyetleri de hızlandı. Kavak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 3 adet ses cihazına el koyan ekipler, kotasız avlanan 1 kişiye de cezai işlem uyguladı. Sürdürülebilir bir yaban hayatını için av sezonu boyunda koruma ve kontrol çalışmalarını ekipler aralıksız bir şekilde devam edecek.