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Düzce'de KADİM toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi toplantısı Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.


Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve Düzce'de çalışmalarını sürdüren bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılım sağladığı Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi(KADİM) toplantısı Düzce Valiliği toplantı salonunda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda KADİM çalışmalarının Şubat ayı içerisinde yapılacak faaliyetleri ele alındı. Toplantının ikinci maddesinde ise Uluslar arası Misafir Öğrenciler Mahalli Heyet Kurul toplantısı da gerçekleştirildi.

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