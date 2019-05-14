Düzce'de kaldırımlara parka geçit yok

Çok sayıda zabıta ekibinin katıldığı denetimde kaldırıma park edilen araçlara ceza yağdı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde iftar sonrası denetimine çıktı. Kaldırıma yasak olduğu halde park eden araçlara idari para cezası kesen ekipler, kaldırım işgali konusunda asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek “Zabıta ekiplerimizce yürütülen kaldırım denetimleri beli periyotlarla devam edecek. Özellikle iftar sonrası şehir merkezinde artan hareketlilik yaya vatandaşlarımız için sorun teşkil ediyor. Kaldırımlara yapılan araç parklanmaları yaya trafiğinin akışını engelleyecek seviyelere kadar geliyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığının da kesin talimatı var, denetimlerin sıklaştırıldı. Biz de kanunun öngördüğü şekilde yaptığımız denetimler kapsamında kural ihlali yapan araçlara 153 Türk Lirası idari para cezası yaptırımı uyguluyoruz. Caydırıcı cezalar bir yana bu konuda Düzcelilerin anlayış göstermesini rica ediyoruz. Kaldırımlar yayalar içindir, araçların park edilmesi için değil” şeklinde açıklama yaptı.