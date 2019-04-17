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Düzce'de kaldırımsız cadde sokak kalmayacak

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Düzce Beyciler Mahallesinde bazalt beton dökme kaldırım çalışmasına başladı.


Düzce Belediyesi yayaların daha güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla Beyciler mahallesinde bordür ve beton parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Ekipler ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce merkez ve çevre mahallelerin muhtelif yerlerine bazalt beton harcı ile kaldırım beton dökümü yapıldı.

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