Düzce'de kapalı köy yolu kalmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları tamamen açıldı, mahalle aralarında yolları açma çalışması devam ediyor.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken birçok köy yolu araç ulaşımına kapanmıştı. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yolunda temizleme çalışmalarını sonucunda kapalı köy yolu kalmadığı öğrenildi. Yetkililer mahalle aralarında ki yolları açmak için ekiplerin çalıştığını bildirdiler.