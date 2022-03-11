Düzce'de kar etkili olmaya devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tipi ve fırtına şeklinde yağan kar etkili olmaya devam ediyor. Ana güzergahlarda yollar trafiğe açık kalırken, vatandaşlar tipi ve fırtına şeklinde yağan karda güçlükle hareket edebiliyor.

Meteoroloji'den yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı akşam saatlerinde etkisini hissettirmeye başladı. Sabah kadar aralıksız yağan kar, öğlen vakitlerinde yerini tipi ve fırtınaya bıraktı. Şehrin dört bir yanında etkili olan yağış sebebi ile kent beyaz örtüye büründü. Tipi ve fırtına şeklinde devam eden kar sebebi ile vatandaşlar karda güçlükle hareket edebilirken, kar yağışı havadan dron ile görüntülendi. Evlerin çatıları ve bahçeler beyaza bürünürken, ana ve ara arterlerde ise ekiplerin karla mücadele çalışmaları sonrasında yollar açık olduğu gözlemlendi.

“Bu ilk defa olmuyor”

Bölgenin mart aylarında daha öncede kar aldığını belirten bir vatandaş, ”Bölgemiz için normal bir durum. Bu ilk defa olmuyor. Daha önceki yıllarda da yaş itibari ile mart ayında kar yağdığını biliyorum zaten. Şu anda daha yoğun değil. Bu akşam ne gösterecek bilmiyorum. Şu anda Düzce için çok bir kar yok. Bizim mesela yarın direksiyon sınavlarımız var. Şu saat itibari ile iptal edilmedi. Yarın sınavı yapacağız nasip olursa. Cumartesi Pazar yapılacak sınavlar. Bu yüzden bu kar çok değil. Milli Eğitime göre de çok değil” şeklinde konuştu.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışının önümüzdeki hafta Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.