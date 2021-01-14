İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de hasretle beklenen kar yağışı yüksek kesimlere düştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hasretle beklenen kar yağışı yüksek kesimlere düştü. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.


Ülke genelinde kuraklıkların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında Düzce'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşların hasretle beklediği kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar özellikle ağaçların üzerinde görsel şölen oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.