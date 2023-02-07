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Düzce'de kar köy yollarını kapattı, ekipler harekete geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kar yağışı sebebiyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kar yağışı sebebiyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce'de aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle merkez ilçede 7, Akçakoca'da 11, Cumayeri'nde 9, Çilimli'de 5, Gölyaka'da 10, Gümüşova'da 5, Kaynaşlı'da 16, Yığılca'da 17 olmak üzere 80 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının 22'si İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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