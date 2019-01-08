Düzce'de kar yağışı en çok çocukları sevindirdi

DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce'de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması ile sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı, kayarak karın keyfini çıkardılar.

Kar yağışı Düzce'de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Düzce Valiliği tarafından 8 Ocak 2018 günü bir gün süreyle okullar da tatil edilince çocuklar soluğu dışarıda kaldılar. Karın keyfini çıkartan çocuklar kartopu oynadı, kaydılar. Çocuklar “Okullar tatil oldu, çok eğleniyoruz. Bayırımızda kayıyoruz, poşetlerimizi aldık sokaklara akın ettik. Kar hala yağıyor çok mutluyuz. Kar savaşı yapıyoruz” dediler.

Kayan minibüs korkuttu

Düzce'nin kalıcı konutlar bölgesinde rampa aşağı kayarak inen minibüs kar nedeniyle bir anda duramayarak kaymaya başladı. Kayarak inen minibüsün görüntüsü kameralara yansırken şans eseri ise kaza olmadı.

Başkan Dursun Ay çalışmaları yerinde inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise kar yağışının yoğun yaşandığı kalıcı konutlar bölgesinde belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ay, 35 ayrı araç ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldığını bildirdi.