İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1.5 metreye ulaşırken, kent merkezinde ise ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Düzce'de geçtiğimiz haftadan itibaren aralıklarla yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1.5 metreye ulaştı. Şehir merkezinde ekiplerin karla mücadelesi sürerken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.