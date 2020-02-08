İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Düzce’de gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

Düzce'de gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Düzce'nin Bahçeşehir bölgesi ile kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler rampalardan çıkamayarak araçlarını kara sapladılar.


Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce'de de etkili oldu. Kar yağışı gece geç saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 10 santime ulaşırken özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimi geçti. Bahçeşehir bölgesinde yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler rampalardan çıkamayarak araçlarını kaydırdılar. Kayan araçlar kara saplanırken bazı vatandaşlar araçları iterek rampadan çıkmasına yardımcı olmaya çalıştılar. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının geç kaldığını yağmasından dolayı memnun olduğunu söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.