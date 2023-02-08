Düzce'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

500 personel ve 12'si kar bıçaklı olmak üzere 62 araçla sahaya çalışıyor.

Düzce Belediyesi, kar yağışının yoğunluğunu arttırmasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren başladığı yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını şehir merkezi bütününde aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine 6 iş makinesi gönderen Düzce Belediyesi, Düzce'yi etkisi altına alan kar yağışıyla mücadelesinde önceliğini ana arterlerin açık kalması olarak belirledi.

Oluşturulan Kriz Merkezi Yönetimi çatısı altında hareket eden ekipler, gündüz yolların açık kalması, üst geçitlerin temizlenmesi, ulaşım da aksama ve mağduriyet yaşanmaması adına büyük efor sarf ederken, gece saatlerinde ise biriken karların toplanması, yolların açılması ve buzlanmadan ötürü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Şehrin ana arterleri başta olmak üzere hastane bölgelerinde yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, küreme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak bölgelerin durumuna göre sürdürüyor. Kriz Merkezi Yönetiminden yapılan açıklamada, vatandaşlardan ulaşım da aksama yaşanmaması adına toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi için yol kenarına araç bırakmamaları istenirken, Düzce Belediyesi tüm birimleriyle sahada karla mücadelesine devam edeceği bildirildi.