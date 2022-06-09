Düzce'de kavşaklara yeni düzenleme

Kent merkezindeki ilk etapta 4 kavşakta led ışıklandırma yapıldı.

Düzce Belediyesi, sürücülerin şehir içi trafikte gece görüşü ve dönüş mesafesinde sorun yaşamaması için kavşak noktalarını led ışıklarla donatıyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmayla gece saatlerinde de sürücü, araç ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla devreye alınan led ışıklandırma sistemi ile kavşaklar çok daha renkli oldu. ilk etapta Darıcı Mahallesi, Koçyazı Mahallesi, Aziziye-Mergiç yolu ve Valilik Arkası kavşak noktalarında kurulan sistem, özellikle gece görüşü açısından sürücülere önemli kolaylık sağlamasının yanında estetik açıdan da kavşaklara görsel güzellik katacak.

Yapılması planlanan kavşak ışıklandırmalarında ikinci etapta ise Beyciler-Koçyazı Mahallesi arasında bulunan kavşak başta olmak üzere Teknopark, Üniversite kavşağı ve Kuyumcuzade Bulvarı kavşağında çalışma gerçekleşecek.