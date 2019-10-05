Düzce'de kayıtlı araç sayısı 111 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 111 bin 114 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 111 bin 114 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 377 otomobil, 2 bin 624 Minibüs, bin 589 Otobüs, 17 bin 139 Kamyonet, 4 bin 628 Kamyon, 16 bin 466 Motosiklet, 11 bin 965 Traktör, 326 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.