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Düzce'de Kazukoğlu Kavşağı yenilendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar bölgesinin ismini Bahçeşehir olarak değiştirmesinin ardından bölgede yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçeşehir'e girişte bulunan Kazukoğlu kavşağı komple yenilendi.


Kalıcı Konutlar ismini değiştirerek Bahçeşehir bölgesi yapan Düzce Belediyesi, bölgede çalışmalarını hızlandırdı. Bahçeşehir'in girişlerinden birisi olan Kazukoğlu kavşağında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre düzenleme işi yapıldı. Ayrıca, kavşağa ışıklı Bahçeşehir tabelası da yerleştirilerek, yeni bir görünüme kavuşması sağlandı. Mevsimlik çiçek dikiminin de yapıldı kavşakta rengarenk bir görünüm ortaya çıktı.

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