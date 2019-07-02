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Düzce'de Kestane Balı hasadı başladı

Akçakoca ve çevresinde 2019 yılı kestane balı hasadı başladı.

Bal üreticiliği yapan Refah Koçak, yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde yağan yağmurun, üretimi olumsuz etkilediği söyledi.


Bal üreticiliği yapan Akkaya Köyü Muhtarı Refah Koçak, kestane balı sezonun çok iyi başladığını ancak son bir hafta içinde meydana gelen olumsuz hava koşullarının kestane balı üretimini etkilediğini ifade etti.


“Son iki yıldır bölgemizde hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle kestane balı üretimi istenilen seviyede değildi” diyen Koçak, “2019 sezonundan çok ümitliydik ancak son hafta yağan yağmur, kestane püsküllerini yıkadığı için bal üretimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle geçen yıla göre istediğimiz düzeyde rekolte gerçekleşmedik” diye konuştu.


Refah Koçak son olarak, 2019 sağımı kestane balının kilogram fiyatının 130 TL civarına olacağını tahmin ettiğini söyledi.

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