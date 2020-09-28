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Düzce'de ki çöp ayrıştırma tesisi hızla yükseliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden çöp ayrıştırma tesisi hızla yükseliyor.

Tesis tamamlandığında Düzce'nin üretim kapasitesi artıya geçmesi planlanıyor.


Düzce'nin çöplerinin bir araya getirilerek elektrik üretilmesi planlanan Katı Atış Ayrıştırma tesisinde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin çöpünü enerjiye dönüştürmek için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Hecinler mevkiinde yapılan tesislerin hızla yükseldiğini belirten Başkan Özlü, atıkların yeniden değerlendirilerek Düzce'nin üretim kapasitesinin artıya geçmesini planladıklarını belirti. Özlü: “ Düzce'nin çöpünü enerjiye dönüştürmek üzere hayata geçirdiğimiz Katı Atık Ayrıştırma ve Tesisimizde sürüyor. Atıkların yeniden değerlendirileceği tesisimiz ilimizin üretim kapasitesine artı getirecek. Her şey Düzce için” dedi.

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