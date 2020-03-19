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Düzce'de ki KYK yurtları dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de üniversite öğrencilerinin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de üniversite öğrencilerinin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtların Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsüne karşı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK yurtlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Üniversite öğrencilerinin konakladığı yurtlarda odalara, tuvaletlere, ortak yaşam alanlarına kadar temizlik çalışması yapıldı. Yurt personelleri tarafından ise girişlere el dezenfektanları yerleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ayrıca il genelinde tüm tesislerinde ilaçlama çalışması ile tüm girişlere de el dezenfektanları yerleştirdi.

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