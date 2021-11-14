Düzce'de kış hazırlıkları sürüyor

Merkez ve muhtelif mahallelere dağılan ekipler, program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler bir yandan asfalt yamalama çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kaldırım taşı ile bozuk bordürleri onarıyor. Ekipler Düzce'de artan trafik yoğunluğunun azaltılması için yol açma çalışmalarını da sürdürürken, dolgu ve reglaj çalışmalarına da devam ediyor. Kış öncesinde çalışmalarını hızlandıran ekipler son hazırlıkları yapıyor.