İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de kış hazırlıkları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış öncesi son hazırlıkları yapmaya devam ediyor.


Merkez ve muhtelif mahallelere dağılan ekipler, program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler bir yandan asfalt yamalama çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kaldırım taşı ile bozuk bordürleri onarıyor. Ekipler Düzce'de artan trafik yoğunluğunun azaltılması için yol açma çalışmalarını da sürdürürken, dolgu ve reglaj çalışmalarına da devam ediyor. Kış öncesinde çalışmalarını hızlandıran ekipler son hazırlıkları yapıyor.

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