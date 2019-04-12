Düzce'de kısa dönem erler yemin etti

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan kısa dönem askerler yemin ettiler. Yemin törenini izleyen asker yakınları duygusal anlar yaşadı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevlerini yapan 374'ncü kısa dönem erlerin yemin töreni Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Düzce'de görev yapan kurum müdürleri, kısa dönem askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. 26 Askerin yemin ettiği törende duygusal anlarda yaşandı.

Yemin Töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya törende yaptığı konuşmada; “Askerlerin, ettikleri yeminlerine ölene kadar sadık kalacaklarına hiç şüphem yoktur. Askerlerimiz eğitimleri süresince askeri bilgilerle donatılarak bir askerde olması gereken değer ve nitelikleri kazandılar” dedi.

Törenin sonunda ise yaş kütüğüne birliğe ilk katılan Jandarma Er Halil İbrahim Özdemir, Mehmetçik yaş kütüğüne plaket çaktı. Tören sonunda ise aileleri kısa dönem erler ile doyasıya hasret giderdi.