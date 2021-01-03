Düzce'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza yağdı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgını kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin belirli noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan veya izinsiz sokağa çıkan tüm araçlara yönelik yapılan uygulamada araçların muayene, sigorta ve trafiğe çıkabilmelerine engel olabilecek sorunları da kontrol edildi. Araç sürücülerinin ehliyetlerinin de kontrol edildiği uygulamalarda 2 kişiye ehliyetsizlikten, 18 kişiye muayene veya sigorta eksikliğinden 4 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.