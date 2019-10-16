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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen öğrenci grubunun arasına daldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen öğrenci grubunun arasına daldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada 1 öğrenci yaralandı.


Kaza, D-100 Kara yolu Çilimli Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa G.'nin kullandığı 81 FA 901 plakalı otomobil, D-100 kara yolundan Çilimli ilçesi yan yola girdiği esnada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yolda savrularak yol kenarında yürüyen öğrenci grubunun içine daldı. Otomobili gören bazı öğrenciler çevreye kaçışırken, kaçamayan iki öğrenci ise otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Otomobilin çarptığı öğrencilerden Muhammer Enes A., olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.


Otomobilin öğrencilere çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen öğrencilerin arkasında bulunan kavşakta kontrolden çıkan otomobil savrularak öğrencilerin arasına dalıyor. Otomobilin geldiğini gören öğrencilerden bazıları kaçışırken 2 tanesi ise aracın çarpmasıyla yola düşüyor. Önce ne olduğunu anlayamayan öğrenciler daha sonra savruldukları yerden kalkmaya çalışıyor.

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