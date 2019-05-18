Düzce'de konut satışı düşüyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre Düzce'de 2019 yılı ilk 4 ayda bin 909 konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla göre konut satışının düştüğü gözleniyor.

Düzce'de konut satışı bir önceki yıllara göre düşüşte. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında 500, Şubat ayında 452, Mart ayında 523 ve Nisan ayında ise 434 konut satışı gerçekleşti. Buna göre 2019 yılı ilk dört ayında bin 909 konut satıyı gerçekleşti. 2018 yılı ilk dört ayda ise 2 bin 325 konutun satıldığı öğrenildi. İlk 4 ayda 2019 yılına göre 2018 yılında daha fazla konutun satıldığı görüldü.