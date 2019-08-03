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Düzce'de konut satışı düşüyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre Düzce’de 2019 yılı ilk 6 ayda 2 bin 629 konut satışı gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre Düzce'de 2019 yılı ilk 6 ayda 2 bin 629 konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 663 konut satılırken bu yıl 343 konut satıldığı görüldü.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında 500, Şubat ayında 452, Mart ayında 523, Nisan ayında ise 434, Mayıs ayında 377, Haziran ayında ise 343 konut satışı gerçekleşti. Buna göre 2019 yılı ilk altı ayında 2 bin 629 konut satıyı gerçekleşti.

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