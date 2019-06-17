Düzce'de konut satışı her geçen ay düşüyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre Düzce'de 2019 yılı ilk 5 ayda 2 bin 286 konut satışı gerçekleşti. Geçen yıl mayıs ayında 669 konut satılırken bu yıl mayıs ayında 377 konut satıldı.

Düzce'de konut satışı bir önceki yıllara göre düşüşte. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında 500, Şubat ayında 452, Mart ayında 523, Nisan ayında ise 434 ve Mayıs ayında ise 377 konut satışı gerçekleşti. Buna göre 2019 yılı ilk beş ayında 2 bin 286 konut satıyı gerçekleşti. 2018 yılı ilk beş ayda ise 2 bin 294 konutun satıldığı öğrenildi. İlk 5 ayda 2019 yılına göre 2018 yılında daha fazla konutun satıldığı görüldü.