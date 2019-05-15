Düzce'de köprü korkulukları çiçek açtı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde halka yeni park ve yeşil alanlar oluştururken, diğer taraftan ise merkezde bulunan köprü korkuluklarını da çiçeklerle renklendiriyor. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Düzce'mizin daha güzel ve kent estetiğine uyumlu bir görünümde olması için; park, sokak ve caddeleri yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.