İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'de korkutan yangın: 2 ev tamamen 5 ev ise kısmen yandı

Düzce’de tek katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, 7 eve sıçradı.

Düzce'de tek katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, 7 eve sıçradı. Yangın güçlükle söndürüldü.


Yangın Ağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Arabacı'ya ait tek katlı evde yangın çıktı. Çoğunluğu ahşap evlerin bulunduğu muhitte çıkan yangın bir anda Halil Kaçmaz, Tarhan Gün, Başar Baş, Veysel Baş, Emine Baguç ve İlhan Parlak'ın evlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında 2 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 5 evde de maddi hasar meydana geldi. Yanan evlerden çıkarılan tüpler dikkat çekti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.