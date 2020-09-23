Düzce'de korona virüs denetimleri günde 3'e çıkarıldı

Düzce'de vatandaşların kurallara riayet ettiğini belirten Vali Atay, “Kurallara uyan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutan Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya ve ekipler eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Vali Atay, İstanbul ve Gaziantep caddeleriyle Spor Sokak gibi il merkezinin işlek noktalarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Mekanlarda çalışanlarla ve vatandaşlarla sohbet eden Atay, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

“Düzce'nin durumu güzel”

Denetimler sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşların kurallara uyduklarını belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Türkiye genelinde yapılan maske denetimini biz de Düzce'de arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Düzce'nin durumu güzel, vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Kurallara uyan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, onların kuralları uyması sonucunda durumumuz daha iyiye gidecek. Daha öncede ifade ettiğim gibi bu virüsü yarınlara taşımayalım. Bu virüsü taşımamak içinde kurallara uyalım, maskemizi takalım, maske takmaktan kimse imtina etmesin. Bazen tek tük maske takmayan, takmamayı da kendine ayrıcalık gören vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor. Pozitif vak'aların da evden çıkmaması için vatandaşlarımız uyarıyorum. Düzce'de karantinayı delen vatandaşımız olmadı. Sürekli denetim yapıyoruz denetimlerimizi günde 3 kere yapıyoruz” dedi.