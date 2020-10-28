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Düzce'de korona virüs tedbirleri kararlılıkla uygulanacak

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Pandemi Kurulu toplantında alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.


Korona virüs salgını sonrasında oluşturulan İl Pandemi Kurulları aldıkları kararlar ile salgınla mücadele de önemli rol oynuyor. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında Düzce İl Pandemi Kurulu toplantısı ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda salgınla mücadele de il genelinde yapılan çalışmalar, mevcut tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken tedbirler görüşüldü. Alınan tedbirlerin ise kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

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