Düzce'de Koruyucu ailelere ziyaret yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Düzce'de sevgi evlerinde kalan çocuklara koruyucu ailelik yapan vatandaşlara ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Sevgi evlerinde kalan çocuklara ev hayatını göstermek için geçtiğimiz yıllarda başlatılan Koruyucu Aile uygulaması Düzce'de sürdürülüyor. Sevgi evlerinden alınan çocukların her türlü bakım masrafını karşılayan Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'de koruyucu aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürü Zeki Yıldırım, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Hülya Arıkboğa ile koruyucu aileleri ziyaret etti. Evlerinde yapılan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.