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Düzce'de köy yolları beton oluyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin köylerinde bu yıl ilk kez uygulanan beton yol çalışması sürüyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin köylerinde bu yıl ilk kez uygulanan beton yol çalışması sürüyor. Gümüşova ilçesi Kıyı Köyü beton yol için alt yapı çalışmaları yapılıyor.


Düzce İl Özel idaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması köylerde devam ediyor. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl Genel Meclis Üyesi Necmi Kurt ile birlikte Gümüşova ilçesi Kıyı Köyünde beton yol alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Beton atılmadan önce yolun alt yapısı iyileştirildi, ardından silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması yapılacak.

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