Düzce'de köylerde asfalt çalışması hızlandı

Düzce Valisi Cevdet Atay çalışmaları yerinde inceledi.

Düzce'de asfalt sezonu hızlı bir şekilde başladı. İl Özel idaresine bağlı ekipler köy yollarında havaların düzelmesiyle çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Vali Cevdet Atay, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekipler, Merkez Şaziye - Üçyol Köyleri grup yolunda 2 kilometrelik asfalt serme işlemini gerçekleştirdi.

Geçen yıl ocak ayının sonuna kadar Düzce'nin birçok noktasında asfalt ve beton yol uygulaması yapıldığını bildiren Genel Sekreter Hayri Şen, “Bu yılda hava şartlarının elverişli olduğu zamanlar da çalışmalarımız aralıksız sürecektir” ifadelerinde bulundu.