İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de köylerin asfalt sorunu gideriliyor

DÜZCE (İHA) – Havaların ısınması asfalt sezonunun açılması ile birlikte Düzce’nin köylerinde yol sorunu olan noktalarda asfalt çalışmaları hızlandırıldı.

DÜZCE (İHA) – Havaların ısınması asfalt sezonunun açılması ile birlikte Düzce'nin köylerinde yol sorunu olan noktalarda asfalt çalışmaları hızlandırıldı.


Havaların ısınması ile birlikte başlayan asfalt sezonu ile Düzce'nin köylerinde asfalt çalışmaları başladı. Musababa köyünde asfalt sıkıntısı olan noktalarda Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt serme işlemi başlatıldı. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Musababa köyünde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren Başkan Günal, ekiplere başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.