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Düzce'de kumarhaneye çevrilen evde 16 kişi suçüstü yakalandı

Düzce’de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumarhaneye çevrilen eve baskın yapan polis ekipleri, oyun oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı.

Düzce'de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumarhaneye çevrilen eve baskın yapan polis ekipleri, oyun oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre korona virüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerde yasaklanan oyunların bir evde oynatıldığı bilgisini alan Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta bir apartmanın 2 katında kumar oynatıldığı belirlenen adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi. Adrese yapılan baskında kumarhaneye çevrilen dairede oyun korona virüs denetimlerini hiçe sayarak oyun oynayan 16 yabancı uyruklu şahıs, suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 16 kişi, işlemlerin tamamlanması sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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