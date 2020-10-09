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Düzce'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural tanımaz sürücülere karşı denetimlerine devam ediyor.

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural tanımaz sürücülere karşı denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde emniyet kemerini takmayan sürücülerden direksiyon başında cep telefonu ile konuşanlara kadar bir çok kural ihlali yapan sürücüye cezai işlem uygulandı.


Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaparak kural tanımaz sürücüleri denetledi. Denetimler sırasında 250 araç kontrolü yapan ekipler, cep telefonu ile direksiyon başında konuşan 20 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 73 sürücüye, ehliyeti olmadan araç kullanan 12 kişiye ve eksiği bulunan sürücülere toplam 48 bin 650 TL cezai işlem uyguladılar.


Yetkililer, sürücü ve yayaların trafikte güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler.

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