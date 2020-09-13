Düzce'de Kur'an kursu öğreticilerine Covid-19 semineri

Düzce Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında görev yapan öğreticilere, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim öncesinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler konulu seminer verildi.

Müftü Rüstem Can başkanlığında yapılan toplantıda, Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dr. Ömer Faruk Demirhan tarafından Covid-19 belirtileri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.