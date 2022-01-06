Düzce'de kütüphanesiz okul kalmadı

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde ki tüm okullarda başlattığı ‘Kütüphanesiz okul kalmasın' projesi, Düzce'de 40 okulda uygulandı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Kasım ayında çalışmalara başladı. Okulun mobilya bölümü öğrencileri kitaplıkları hem derste nasıl yapılması gerektiğini öğrendi, hem de elleri ile tek tek kitaplıkları birleştirerek okullara götürüp kurulumunu yaptı.

İki aylık çalışma ile birlikte Düzce'de 40 okulun kütüphanesini kurarak kütüphanesiz okul bırakmadı.