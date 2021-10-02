Düzce'de KYK öğrencileri ağırlamaya başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'ne gidecek öğrenciler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurtlarda kalmaya başladı. Vali Cevdet Atay'da ilk gün öğrencileri yurtlarında ziyaret ederek okul hayatlarında başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi 4 Ekimde yüz yüze eğitime başlayacak. Üniversiteye gelecek öğrenciler Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurtlarda konaklamaya başladı. İlk günden itibaren yurtlarda konaklamaya başlayan öğrencileri Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet ziyaret ederek başarılar diledi. Vali Atay, Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurtlarını ziyaret ederek yemekhane ve ortak yaşam alanlarında da incelemelerde bulundu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'da Vali Atay'a yurtlarda ki sorum durumlar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.