Düzce'de lokantacılar kısmi olarak açılmanın sevincini yaşıyor

Restoran, lokanta ve kafelerin kısmi olarak açılma kararını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, "Bundan sonra da rehavete kapılmadan, tedbirleri bırakmadan, mavi tabloya geçeceğimiz günleri görmenin umudundayız. Artık daha dikkatli olmamız gereken zamanlardayız" dedi.

Düzce Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında kısmi olarak açılan iş yerleri için açıklamalarda bulundu. Alınan kararların Düzce'de birçok işletme tarafından sevinçle karşılandığını ifade eden Şişman, uzun bir aranın ardından işletmelerin açılmaya başladığını kaydetti. Artık çok daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Başkan Şişman, "Uzun bir süreden sonra kısmen de olsa işimizin başına dönmenin mutluluğu içindeyiz. Bu zorlu süreçte bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen, her platformda sesimiz olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Düzce'mizde bazı illere nazaran hemşerilerimizin sorumluluk bilinci içinde, kurallara uyarak kepenklerimizin açılmasına sebep olmuşlardır. Bundan sonra da rehavete kapılmadan, tedbirleri bırakmadan, mavi tabloya geçeceğimiz günleri görmenin umudundayız. Artık daha dikkatli olmamız gereken zamanlardayız" ifadelerini kullandı.