Düzce'de maden sahaları denetlendi

İncelemelere Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, İzin İrtifak Şube Müdürü Necmettin Aşçi, Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cihan Erkaan ve Kadastro ve Mülkiyet Şefi Nurten Çiçek ile maden sahasını işleten firma yetkilileri katıldı.

Yapılan inceleme ve denetimlerde, rehabilitasyon projesine uygun çalışıldığı, köşe noktalarına koordinatlı jalonların yeterli sayıda olmadığı, kademelerin yapıldığı ancak yağan yağmurlardan bu kademelerin bozulduğu, uyarı levhalarının konulduğu, aşım olmadığı tespit edildi. Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için maden sahasını işleten firmaya uyarı yazısı yazılacağı bildirildi.