İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de marketler denetimden geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de vatandaşların sağlığını ve haklarını korumak amacı ile il genelinde marketlerde denetim yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşların sağlığını ve haklarını korumak amacı ile il genelinde marketlerde denetim yapıldı.


Vatandaşların sağlığını ve haklarını korumak için Düzce'de il genelinde zabıta ekipleri marketlerde denetime çıktı. İlçelerde ki marketlerde dahil olmak üzere tek tek ürünler denetlendi. Tarihi geçmiş ürün olup olmadığı kontrol edilirken, fahiş fiyat uygulaması yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi. Olumsuz herhangi bir durum ile karşılaşılmazken, market işletmelerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür edildi.

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