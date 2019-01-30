Düzce'de marketlerde fiyat farkı denetimleri başladı

DÜZCE(İHA) – Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle birlikte Düzce'de kurulan komisyon hal fiyatları ile market ve pazar fiyatları arasında ki fiyat farkı denetimlerine başladı. Kurulan ekip marketleri tek gezmeye başladı.

Ticaret Bakanlığı, Valilik kanalıyla Ticaret İl Müdürlüklerine fiyat farkı ile ilgili denetim talimat gönderdi. Bu kapsamda sebze ve meyve fiyatlarını denetimi için Düzce'de bir komisyon kuruldu. Ticaret İl Müdürlüğü, Düzce Defterdarlığı ve Düzce Belediyesi'nde görevli personellerden kurulan komisyon Düzce'de ki meyve ve sebze halinde ki fiyatlarla, market ve pazaryerlerinde ki sebze ve meyve satış fiyatlarını denetlediler. Denetimlerde portakal, armut, ayva, elma, kivi, limon, mandalina, muz, nar, çarliston biber, dolmalık biber, sivri biber, domates, teze fasulye, havuç, ıspanak, kabak, karnabahar, kuru soğan, beyaz lahana, kırmızı lahana, mantar, marul, maydanoz, patlıcan, pırasa, salatalık, sarımsak, kırmızı turp, yeşil soğan ve patates olmak üzere 31 kalem ürünün fiyat farkına bakıldı. Denetimler sonrası hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek.

Denetimlerle ilgili olarak bilgiler veren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman 28 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelge olduğunu belirterek “Genelgeyle Ticaret İl Müdürlükleri bünyesinde bir denetim komisyonu kurulması, komisyonla da toptancı halleri, pazar yerleri ve marketlerde ki ürünlerin satış ve alış fiyatları arasında ki farkların incelenmesine istinaden bir komisyon kuruldu. Kurulan komisyon dün sabah itibarıyla Düzce Belediyesi Toptancı Hali'nden incelemeye başladı ve hale giriş fiyatlarına baktı. Bunun akabinde dışarıya çıkarılan malların satış fiyatı arasında ki farklılıkları kontrol ediyoruz. Bu komisyonda Ticaret İl Müdürlüğü, Düzce Defterdarlığı ve Düzce Belediyesi'nin görevli personelleri var. Bu personeller gerekli incelemeyi titiz bir şekilde yapacaklar. Gerekli rapor hazırlanacak. Bu rapor neticesinde bakanlığa gerekli bilgi sunulacak” ifadelerinde bulundu.

Denetimler aralıklarla devam edecek.