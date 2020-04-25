Düzce'de maske dağıtımları başladı

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışlarını yasaklaması ile devlet kanalı ile yapılacak maske dağıtımlarında ikinci dönem daşladı. Geçtiğimiz haftalarda ilk partisi dağıtılan maskeler dağıtılmak üzere postacılara teslim edilerek evlere dağıtımına başlandı.

Korona virüs salgını için alınan tedbirler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla maske satışları yasaklanmıştı. Maskeler ise vatandaşlara e-devlet kanalıyla başvuru yapan vatandaşlara postacılar tarafından teslim edilecekti. Yapılan başvurunun ardından büyükşehirlerde başlatılan maske dağıtımları Düzce'de de başladı. Geçtiğimiz haftalarda ilk partisi dağıtılan maskelerin 2. partisi de başvuru sahiplerine dağıtılmak üzere postacılara teslim edildi.

Haftasonu tatili öncesinde Düzce PTT Başmüdürlüğüne gelen maskeler, evlere teslim edilmek üzere postacılara teslim edildi. Postacılar ise evlere maskeleri dağıtmaya başladı. E-devlete başvuran vatandaşlara yapılan dağıtımlarda postacılar, maskeleri 20 yaş üstü ve 65 yaş altı ev halkına kimlik ibrazı ile veriyorlar.