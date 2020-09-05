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Düzce'de maske mesafe denetimi yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, ilgili kurum müdürleri ile birlikte kentin cadde ve sokaklarında maske ve mesafe denetimi yaptı.


Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de belli aralıklarla maske ve mesafe denetimleri gerçekleştiriliyor. Düzce'de, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Süleyman Hurrem Aksoy, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, yetkililerin de katılımıyla salgınla mücadelenin genel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine yönelik olarak denetimler gerçekleştirdi.


Vali yardımcısı Aksoy denetimler sırasında vatandaşlara maske de dağıtırken kurallara genelde uyulduğu görüldü.

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