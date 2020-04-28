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Düzce'de maske üretimi hızlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nde kurulan maske dikim atölyesinde maske üretimi hızlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nde kurulan maske dikim atölyesinde maske üretimi hızlandı. Üretilen maskeler tüm mahallelerde vatandaşlara ulaştırılmak üzere muhtarlıklara teslim ediliyor.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları ile Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) Koordinatörlüğü'nde kurulan maske atölyesi çalışmalarını hızlandırdı. Belediye personelinin yanı sıra maske dikimine destek vermek isteyen gönüllülerin de katılımı ile tüm makineler de çalışmalar hızlandırıldı. Her gün binlerce üretilen maskeler tüm mahallelerde vatandaşlara ulaştırılmak üzere muhtarlıklara teslim ediliyor. BELMEK tarafından açılan Maske Dikim Atölyesi'ni ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmalara katılanlara teşekkürlerini ileterek, maske dikimlerini inceledi.

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