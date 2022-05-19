Düzce'de mayıs ayında kar sürprizi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı. Lapa lapa yağan kar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışını cep telefonu ile görüntüleyen Mehmet Albayrak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda lapa lapa kar yağıyor. Yer Sinekli Yaylası" diyerek, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.