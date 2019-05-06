Düzce'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Düzce'de içinde kimsenin yaşamadığı ve genel olarak madde bağımlıları tarafından kullanıldığı tespit edilen metruk binaların yıkım çalışması sürüyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Çamköy Mahallesi'nde bulunan 9 binadan 7 tanesinin yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Düzce Valiliği tarafından il genelinde içinde kimsenin yaşamadığı ve genel olarak madde bağımlılarının kullandığı metruk binalar tespit edilerek yıkılmaya başladı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri mahallelerde ki binaların yıkım işlemlerini sırasıyla gerçekleştiriyor. Çamköy Mahallesi'nde de yine aynı durumda olan ve metruk hale gelen binalar yıkıldı. Tespit edilen 9 binadan 7'sinin yıkımı gerçekleştirilirken 2 bina ise vatandaşların tamir etme taahhüttü karşılığında yıkılmadan bırakıldı. Vatandaşlara ise tamirata başlamaları için 15 gün süre verildi ve süresi içerisinde tamiratlar başlamaması durumunda da binalarının yıkılacağı söylendi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, yıkılan binalar sonrasında vatandaşların mağduriyet yaşamadığını ifade ederek “Bütün Düzce'de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ve Düzce Valimiz Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatları doğrultusunda yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yıktığımız binalarda mağduriyet yoktur, evlerde kimse oturmuyor. Sadece uyuşturucu kullanıla metruk binaları yıkıyoruz. Evlerde eşya anlamında bir şey yok. Malzemeleri ve molozları kendi istekleri doğrultusunda bırakıyoruz. Toplamda 9 bina tespit ettik. 2 tanesini vatandaşların isteği doğrultusunda bıraktık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada kimse evsiz kalmadı. İçinde kimsenin oturmadığı kapısı, camı olmayan evler. İçinde ne yapıldığı belli değil. Tamamen metruk bina, mağduriyet söz konusu değil” ifadelerinde bulundu.