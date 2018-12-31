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Düzce'de mezarlıklarda kış temizliği

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkez ve mahalle mezarlıklarında başlattığı kış temizliği çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi ekipleri, merkez ve mahalle mezarlıklarını temizlemeye devam ediyor. Mezarlık içerisindeki tırpan işlemi yapan görevli personeller, kabirlerin üzerindeki kuruyan otları da tek tek toplayarak, görüntü kirliliği oluşturan unsurları ortadan kaldırdı.


Düzce Belediyesi ekipleri, mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için ilimizde bulunan tüm mezarlıkların bakımlı ve temiz kalmasına özen gösteriyor. Özellikle kış aylarında aşırı yağışlar nedeniyle boyları uzayan çimleri kesmek için ekipler çalışma başlattı. Düzce Şehir Mezarlığından başlayan çalışmalar tüm mezarlıklarda devam edecek.

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