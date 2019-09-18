Düzce'de Millet Bahçesi 1. etap projesi hazırlandı

Proje göre ‘Millet Bahçesi 1. Etap' adını alacak alan birleştirilerek şehrin en büyük parkı haline getirilecek.

Başkan Dr. Faruk Özlü'nün seçim döneminde yayımladığı proje kitabında yer verilen Millet Bahçesi için çalışmalar başladı. Düzce Valiliği kararı ile İnönü Parkı içindeki yapıların gecekondu yasasına muhalefetten yıkımı gerçekleştirilmişti. Daha sonra geçici düzenleme yapılan alan için proje hazırlık aşamaları sona yaklaştı. 14 bin 252 metrekarelik İnönü Parkı ve yanında bulunan 4 bin 883 metrekarelik Avni Akyol ile 8 bin 135 metrekare büyüklüğündeki Anıtpark'ın birleştirileceği proje ile yaklaşık 27 bin metrekare alan Millet Bahçesine dönüştürülecek. Alan için hazırlanan iki farklı proje üzerinde son düzenlemeler sürerken 2019 yılı bitmeden ilk kazmanın vurulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Konu hakkında önemli açıklamalar yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü üç parkın birleştirilerek Millet Bahçesi 1. Etap adını alacağını belirterek içinde çok farklı donatıların olacağını ifade etti. Başkan Özlü, parkların halihazırda hukuka uygun şekilde vatandaşların kullanımına açıldığını belirterek “Bundan sonraki süreçte inşa edeceğimiz proje içinde hiçbir zaman dönerci, kebapçı işletme olmayacak. Şu an mahkeme süreci devam ediyor, iyi gidiyor. İki etap halinde ifade ettiğimiz Millet Bahçesinin 1. Etabı İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark olacak. Tertemiz bir Merkez Park olacak. Vatandaşlarımız burada spor yapacak. Gerekirse biz de buraya her sabah spor eğitmenleri getireceğiz, sağlıklı yaşama teşvik edeceğiz. Amacımız yıl bitmeden belirlediğimiz alanda çalışmayı başlatmak. Hukuki süreci takip ederek hareket edeceğiz. Çevre ve Şehricilik Bakanlığı ile görüştük, uzmanlar alanı inceledi. İsim konusunda anket yapma gibi bir planımız var. Pırıl pırıl bir park, şehrin en büyük parkını inşa edeceğiz” dedi.

“Müstecire geçit yok”

Yeni parkın inşası ve vatandaşların konu hakkında merak ettiği konulara açıklık getiren Başkan Özlü daha önceki gibi kiracı, müstecir gibi uygulamaların tarihe karıştığını kesin bir dille ifade ederek “Parkların dışında çok fazla kafeterya, restoran var. Belki BELTUR şirketimiz aracılığı ile ufak tefek hizmet sunulabilir ancak özel işletmeler bu park kesinlikle girmeyecek. Zihinlerimizi değiştirmeliyiz, işletme amacıyla hiç kimseye verilmeyecek. L şeklinde oldukça büyük bir alan olacak. Aileler, gençler, çocuklar burada vakit geçirecek” şeklinde konuştu.